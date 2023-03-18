Трамп та його родина приховали подарунки від голів інших країн на понад $290 тис., — палата представників Постачальники продуктів для ЗСУ продають їх Міноборони за вдвоє-втроє більшою ціною, ніж закуповують — “Схеми” » Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в депортации украинских детей. «Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: г-на Владимира Владимировича Путина и г-жи Марии Алексеевны Львовой-Беловой», — говорится в пресс-релизе МУС. Международный уголовный суд поясняет, что Путин и Львова-Белова подозреваются в незаконной депортации украинских детей. В четверг о том, что вывоз украинских детей на территорию России может считаться военным преступлением, заявила следственная комиссия ООН. Гаагский суд расследует военные преступления в Украине. Но сможет ли он судить за них Путина? «Г-н Владимир Владимирович Путин […], президент Российской Федерации, предположительно несет ответственность за военное преступление в форме незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию (согласно статьям 8(2)(a)(vii) and 8(2)(b)(viii) Римского статута)», — говорится в пресс-релизе. Судьи Международного уголовного суда добавляют, что у них есть достаточные основания считать, что Путин лично несет ответственность за эти преступления и как непосредственно причастный к ним, и как руководящее лицо, чьи подчиненные с его попустительства или при его одобрении совершали эти преступления. Уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову МУС подозревает в том же преступлении согласно тем же статьям Римского статута, что и Путина. «Есть разумные основания считать, что г-жа Львова-Белова несет персональную ответственность за вышеупомянутые преступления, совершив эти деяния непосредственно, совместно с другими лицами и/или через действия других лиц», — говорится в сообщении Международного уголовного суда. Россия не признает Международный уголовный суд и не подписывала его основополагащий документ, Римский статут. Об этом, реагируя на новость об ордерах, напомнила и представитель МИД России Мария Захарова. «Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет», — написала Захарова в соцсетях. О том, что Россия не признаёт Международный уголовный суд в Гааге и не подпадает под его юрисдикцию, заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Россия, как и целый ряд государств не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», — заявил он. На вопрос журналистов, не побоится ли Путин теперь ездить в страны, которые признают Международный уголовный суд, Песков ответил, что ему нечего добавить по этому поводу. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя новость о решении МУС, высказался в телеграм-канале очень лаконично: «Это только начало». «Подумают, прежде чем пожать ему руку» Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что решение МУС — это сигнал для мира о том, что российская власть преступна. «Отныне президент России имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления — незаконной депортации и перемещении украинских детей. Это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и предан суду. И мировые лидеры трижды подумают, прежде чем пожать ему руку или сесть с ним за стол переговоров, — написал Костин у себя в фейсбуке. — Мир получил сигнал о том, что российский режим преступен и его руководство и союзники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права». Мария Львова-Белова выдачу ордера на ее арест назвала — вероятно, подразумевая сарказм — оценкой ее помощи детям, оказавшимся в зонах военных действий. «Здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зонах военных действий, что мы вывозим их, мы создаем для них хорошие условия, что мы окружаем их любящими, заботливыми людьми», — цитирует Львову-Белову агентство ТАСС. Она назвала вывезенных детей «детьми нашей страны», поскольку Россия объявила своими все захваченные ею украинские территории. МУС нашёл, в чем прямо и персонально обвинить Путина разъясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Просвирова Международный уголовный суд нашел способ привлечь к ответственности Владимира Путина. Сделать это было не так уж легко. Самое очевидное преступление, за которое обычно отвечают лидеры государств, — это преступление агрессии, то есть сам факт применения вооруженной силы против суверенитета, целостности и независимости другого государства. Поскольку Россия вторглась на территорию Украины и оккупировала ее часть, обвинение в агрессии могло бы стать самым ожидаемым. Но юридически сделать этого невозможно. МУС вправе расследовать преступление агрессии только в том случае, если обе стороны военного конфликта являются участниками МУС. Ни Россия, ни Украина не являются. Сама Украина не могла осудить Путина — в национальных судах главы государств обладают иммунитетом. Но перед МУС иммунитета ни у кого нет. Еще в июне бывший прокурор МУС Луис Морено Окампо говорил, что для того, чтобы привлечь Путина, суд должен доказать его персональную вину. Главу государства сложно обвинить, например, в убийстве мирного жителя или даже в обстреле больницы, потому что необходимо доказать, что он мог иметь к этому непосредственное отношение, то есть отдать такой приказ. Еще летом Морено Окампо говорил, что наиболее простой способ привлечь президента к ответственности — это расследовать преступление против человечества, а именно — вынужденное перемещение людей. Россия не просто не скрывает, что вывозит на свою территорию украинских детей, — Россия говорит об этом с гордостью и отчитывается о «перевоспитании» этих детей. На днях ООН выпустила доклад, авторы которого детально изучили случаи 164 детей, которых вывезли из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей. Сами эти дети позднее рассказывали, что представители российских соцслужб прям говорили им, что их передадут в российские семьи. По подсчетам Украины, Россия вывезла из страны более 16 тысяч детей. Выдача ордера на арест — важный шаг для МУС. Но еще важнее, что Международный уголовный суд не выносит заочных приговоров. То есть, для того, чтобы дело Путина разобрали в суде, он должен лично присутствовать в Гааге. А шансы на это невелики. Эксперты сомневаются, что МУС когда-либо получит реальную возможность судить Владимира Путина. Один из самых известных аналогичных случаев — дело против бывшего президента Судана Омара аль-Башира, обвиняемого в массовых убийствах. Ордер на арест аль-Башира МУС выдал больше десяти лет назад. Только в 2020 году, через год после свержения и ареста президента, правительство Судана согласилось выдать его. Но до сих пор так и не выдало. Пока что его судят на родина за переворот 1989 года. Аль-Баширу сейчас 78 лет. Эксперты сходятся во мнении, что пока в России силен существующий режим, приговоры в отношении высокопоставленных лиц вряд ли возможны.