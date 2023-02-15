Выбираем бутылку для воды в школу

Организм каждого человека на 70% состоит из воды. Для нормальной работы мозга, пищеварительной системы и хорошего самочувствия необходимо выпивать дневную норму жидкости. Дети и подростки не являются исключением. Поэтому у каждого ребенка с собой всегда должна быть удобная многоразовая бутылка с водой. Кстати, приобрести подходящий вариант можно здесь — https://yes-tm.com/ru/accessories/plyashki-ta-lanchbokci/plyashki/. В данной статье мы расскажем, на что обращать внимание при выборе, какому материалу отдать предпочтение и какие варианты дизайна существуют.

Основные критерии выбора бутылки в школу

Идеальная емкость для напитков должна обладать следующими характеристиками:

Безопасность. Безопасность изделий зависит от материалов изготовления. Они могут быть даже пластиковыми, главное увидеть на упаковке пометку «BPA free». Прочность. Этот параметр является очень важным, так как дети любого возраста не отличаются аккуратностью. Частыми являются случаи, когда ребята играют портфелями в футбол, забывая, что внутри бутылка для воды. Легкость. Легкий вес и эргономичность играют огромную роль по нескольким причинам. Первая — дети носят в школу множество принадлежностей, поэтому лишняя нагрузка будет некстати. Вторая — изделие должно легко помещаться в руке, с него должно быть комфортно пить. Герметичность. Бутылки для воды не должны протекать. Обращайте внимание на размеры горлышка, наличие специального клапана и прорезиненной крышки. Эстетичность. Помните, вы выбираете не просто тару для воды, а стильный аксессуар. В первую очередь, он должен нравиться ребенку. Доверьте выбор дизайна будущему обладателю изделия. Объем. Этот параметр также подбирается индивидуально. Зависит от возраста ребенка, а также уровня физических нагрузок в течение дня. Обычно школьника достаточно 350-480 миллилитровых моделей.

Из какого материала выбрать бутылку в школу

Основными требованиями к материалу являются ударопрочность, легкость и безопасность. Существует ли вариант, который сочетает в себе все параметры?

Чтобы выяснить, рассмотрим самые популярные материалы для изготовления многоразовых бутылок:

Стекло. Это экологически чистый материал, который отличается химической инертностью и не вступает в реакцию с водой. Этот вариант вполне приемлем для ребенка, однако подходит больше для домашнего использования. Все дело в большом весе, которым обычно обладают изделия из стекла.

Пластик. Одним из самых распространенных материалов для изготовления многоразовых бутылок является пластик. Он обладает множеством преимуществ, таких как легкость, практичность и доступная стоимость. Однако при покупке таких изделий следует внимательно следить за отсутствием в составе вредоносных веществ. Выбранная вами модель обязательно должна быть «BPA free».

Тритан. Новейшее слово в сфере изготовления данной продукции — использование тритана. Это абсолютно безопасный, экологичный и невероятно прочный материал. Он обладает легким весом, прозрачностью, подходит для горячих напитков и т.д.

Мы рекомендуем отдавать предпочтение именно изделиям из тритана. В современном мире его называют аналогом стекла, которое не разбивается.

Уделите внимание дизайну

Помимо вышеперечисленных свойств, бутылка для воды в школу должна быть красивой и нравиться ребенку. Ученицам младших классов могут понравиться модели в розовых, желтых, бирюзовых оттенках с сердечками, единорогами, принцессами и т.д. Ученикам — с динозаврами, монстрами, супергероями и т.д. Для подростков более актуальными считаются лаконичные прозрачные модели с цветной крышкой. Также тинейджерам придутся по вкусу тамблер-стаканы с трубочкой. Они отличаются неординарностью и напоминают посуду, которая используются в кофейнях.

В стильной емкости можно брать с собой на занятия не только воду, но и соки, компоты, чаи. Чем больше изделие будет нравиться школьнику, тем охотнее он будет употреблять жидкость в течения дня. Возможность вовремя утолить жажду позитивно скажется на настроении и продуктивности ученика.

Совет! Чтобы бутылка всегда находилась в безупречном состоянии, в ней не скапливались бактерии и вредоносные микроорганизмы, купите два изделия на пересменку. Поочередное использование также позволит продлить срок их эксплуатации.

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