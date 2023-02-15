Выбираем бутылку для воды в школу

Организм каждого человека на 70% состоит из воды. Для нормальной работы мозга, пищеварительной системы и хорошего самочувствия необходимо выпивать дневную норму жидкости. Дети и подростки не являются исключением. Поэтому у каждого ребенка с собой всегда должна быть удобная многоразовая бутылка с водой. Кстати, приобрести подходящий вариант можно здесь — https://yes-tm.com/ru/accessories/plyashki-ta-lanchbokci/plyashki/. В данной статье мы расскажем, на что обращать внимание при выборе, какому материалу отдать предпочтение и какие варианты дизайна существуют.
Основные критерии выбора бутылки в школу
Идеальная емкость для напитков должна обладать следующими характеристиками:
- Безопасность. Безопасность изделий зависит от материалов изготовления. Они могут быть даже пластиковыми, главное увидеть на упаковке пометку «BPA free».
- Прочность. Этот параметр является очень важным, так как дети любого возраста не отличаются аккуратностью. Частыми являются случаи, когда ребята играют портфелями в футбол, забывая, что внутри бутылка для воды.
- Легкость. Легкий вес и эргономичность играют огромную роль по нескольким причинам. Первая — дети носят в школу множество принадлежностей, поэтому лишняя нагрузка будет некстати. Вторая — изделие должно легко помещаться в руке, с него должно быть комфортно пить.
- Герметичность. Бутылки для воды не должны протекать. Обращайте внимание на размеры горлышка, наличие специального клапана и прорезиненной крышки.
- Эстетичность. Помните, вы выбираете не просто тару для воды, а стильный аксессуар. В первую очередь, он должен нравиться ребенку. Доверьте выбор дизайна будущему обладателю изделия.
- Объем. Этот параметр также подбирается индивидуально. Зависит от возраста ребенка, а также уровня физических нагрузок в течение дня. Обычно школьника достаточно 350-480 миллилитровых моделей.
Из какого материала выбрать бутылку в школу
Основными требованиями к материалу являются ударопрочность, легкость и безопасность. Существует ли вариант, который сочетает в себе все параметры?
Чтобы выяснить, рассмотрим самые популярные материалы для изготовления многоразовых бутылок:
- Стекло. Это экологически чистый материал, который отличается химической инертностью и не вступает в реакцию с водой. Этот вариант вполне приемлем для ребенка, однако подходит больше для домашнего использования. Все дело в большом весе, которым обычно обладают изделия из стекла.
- Пластик. Одним из самых распространенных материалов для изготовления многоразовых бутылок является пластик. Он обладает множеством преимуществ, таких как легкость, практичность и доступная стоимость. Однако при покупке таких изделий следует внимательно следить за отсутствием в составе вредоносных веществ. Выбранная вами модель обязательно должна быть «BPA free».
- Тритан. Новейшее слово в сфере изготовления данной продукции — использование тритана. Это абсолютно безопасный, экологичный и невероятно прочный материал. Он обладает легким весом, прозрачностью, подходит для горячих напитков и т.д.
Мы рекомендуем отдавать предпочтение именно изделиям из тритана. В современном мире его называют аналогом стекла, которое не разбивается.
Уделите внимание дизайну
Помимо вышеперечисленных свойств, бутылка для воды в школу должна быть красивой и нравиться ребенку. Ученицам младших классов могут понравиться модели в розовых, желтых, бирюзовых оттенках с сердечками, единорогами, принцессами и т.д. Ученикам — с динозаврами, монстрами, супергероями и т.д. Для подростков более актуальными считаются лаконичные прозрачные модели с цветной крышкой. Также тинейджерам придутся по вкусу тамблер-стаканы с трубочкой. Они отличаются неординарностью и напоминают посуду, которая используются в кофейнях.
В стильной емкости можно брать с собой на занятия не только воду, но и соки, компоты, чаи. Чем больше изделие будет нравиться школьнику, тем охотнее он будет употреблять жидкость в течения дня. Возможность вовремя утолить жажду позитивно скажется на настроении и продуктивности ученика.
Совет! Чтобы бутылка всегда находилась в безупречном состоянии, в ней не скапливались бактерии и вредоносные микроорганизмы, купите два изделия на пересменку. Поочередное использование также позволит продлить срок их эксплуатации.
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