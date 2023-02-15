Війна Росії проти України навряд чи закінчиться в 2023 році — аналітики

Таку інформацію оприлюднив британський аналітичний центр з питань оборони та безпеки, передає ВВС.

З наближенням річниці повномасштабного російського вторгнення професор Малкольм Чалмерс, заступник директора Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI), заявив, що Захід має підтримати контрнаступ з України в найближчі місяці.

За його словами, необхідно переконатися, що Київ має «добрі умови для ведення тривалої війни, тому що шанси на завершення цієї війни цього року досить мізерні».

Ні Україна, ні Росія наразі не мають переваги одна перед одною, наголосив Чалмерс. Західна розвідка вказує на те, що Росія скупчує літаки на відстані удару від України, і це, за словами Чалмерса, викликає занепокоєння. При цьому він вважає українських військових достатньо підготовленими до відбиття нових атак.

Оцінюючи російські здобутки, Чалмерс зазначив: «Це зовсім не схоже на широкомасштабне захоплення української території, яке ми бачили на початкових етапах вторгнення, не в останню чергу тому, що українці зараз мобілізовані та підготовлені».

При цьому він не береться оцінювати, як довго РФ зможе наступати з огляду на величезні втрати в живій силі та техніці.