США подтвердили поддержку суверенитета Молдовы

США выразили «глубокую озабоченность» по поводу предполагаемых планов России дестабилизировать обстановку в Молдове и подтвердили поддержку суверенитета страны.

«Мы глубоко озабочены сообщениями о заговоре России с целью дестабилизации демократически избранного правительства Молдовы», – заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«У России давняя история злонамеренного влияния как в Молдове, так и в регионе, и поэтому мы тесно сотрудничаем с Молдовой, чтобы укрепить ее политическую устойчивость и противостоять давним усилиям России по подрыву демократических институтов Молдовы», – добавил он.

Прайс отметил, что США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

«Недавние нарушения Россией воздушного пространства Молдовы в ходе ракетных ударов по Украине являются неприемлемым риском и демонстрируют вопиющее неуважение к суверенной территории Молдовы», – указал представитель Госдепартамента.

При этом он добавил, что в настоящий момент США не видят прямых военных угроз Молдове.

«Мы находимся в тесном контакте с нашими молдавскими партнерами в это критическое время, – указал Прайс. – Мы твердо поддерживаем руководство президента Молдовы Майи Санду, и мы надеемся на продолжение сотрудничества с новым премьер-министром и кабинетом, как только это правительство будет сформировано. Мы по-прежнему твердо намерены помогать Молдове в проведении политических, экономических и антикоррупционных реформ, необходимых для построения европейского будущего, к которому она стремится».