Дания и Нидерланды не станут передавать Украине танки «Леопард»

Нидерланды и Дания не поставят Украине танки «Леопард-2» из своих запасов. Правительства стран пересмотрели своё решение о передаче Киеву современных боевых машин. Об этом сообщает газета Die Welt ссылаясь на запросы по адресу правительств Нидерландов и Дании.

Нидерланды собирались передать Украине 18 танков «Леопард-2», которые были взяты в лизинг у Германии и находятся на службе в германо-нидерландском батальоне. Теперь, в ответ на запрос газеты, представители властей страны ответили, что не смогут предоставить эти танки Украине. Источники издания в правительстве Дании также заявили, что страна не будет поставлять «Леопард-2» из своих запасов.

Die Welt сообщает, что обе страны в качестве компенсации возьмут на сеья часть расходов по ремонту 100 танков «Леопард-1», которые Германия намерена передать Украине.

По информации газеты, передавать Киеву танки «Леопард-2» также отказываются Швеция и Финляндия. Обе страны ждут вступления в НАТО и намерены отправить технику уже после того, как станут членами альянса.