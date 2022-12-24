Байден заявил о признаках восстановления американской экономики Болгария начала операцию по передаче военной помощи в Украину » Артилерія ЗСУ вдарила по 2 пунктах управління, 2 складах РФ і 11 районах зосередження окупантів За останню добу українські ракетно-артилерійські підрозділи уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження російських окупантів Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Протягом 23 грудня російський агресор завдав 1 ракетний і 4 авіаційних удари. Терористи здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Росіяни збільшили обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій. «Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському — намагається покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському — обороняється. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України», — пишуть у Генштабі.