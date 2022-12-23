У боях під Бахмутом загинув український режисер Олег Бобало родом зі Львова

Про це повідомив український оперний і драматичний режисер Євген Лавренчук, передає «Еспресо.Захід«.

«Під Бахмутом загинув мій колега та приятель, режисер Олег Бобало. Олега більше нема. Перед очима пронеслися миттєвости дитинства, спільні зустрічі Нових років, час, коли ми разом виступали у львівському молодіжному театрі «Дебют», а потім, й в театрі Бориса Озерова… Зроблю все, щоб донести це до світової спільноти. Світ має знати. Та вічно пам’ятати», – написав Лавренчук.

Загибель режисера також підтвердила дружина Бобала, акторка Анна Яремчук.

«Я реально не знаю як жити без тебе. Для друзів: я не знаю коли буде похорон, Олега ще не привезли, не знаю коли привезуть (казали, два три дні, от і рахуйте від учора). Коли буду знати – напишу. По справедливості, він мав би знімати кіно. Він мав би бути затребуваний в цій галузі. Натомість у нас дома стояв автомат і купа військових «ніштячків», що передавала мама з Америки, для хлопців. Хотів він бути військовим? – ні. Хотів він кіномайданчик змінити на окопи? – ні. Мав би він пройти через всю війну цілим і неушкодженим? – так. Бо я так молила Бога зберегти мого Олежка. А тепер я не знаю, як жити без тебе в усіх сенсах. Я була такою, тому що ти підсвічував мене зсередини. Тепер світло згасло»,

– зазначила вона.

Довідково. Олег Бобало родом зі Львова. Він режисер телевізійних фільмів, рекламних роликів, телепередач. У 2021 році зняв фільм «Українське кіно: Становлення». Також грав у львівському молодіжному театрі «Дебют», а також в театрі Бориса Озерова.