Спецкомитет Палаты представителей предложил привлечь Трампа к уголовной ответственности

Спецкомитет Палаты представителей, расследующий нападение на Капитолий 6 января 2021 года, в четверг опубликовал итоговый доклад, в котором высказался за привлечение бывшего президента США Дональда Трампа к уголовной ответственности за подстрекательство к беспорядкам, повлекшим за собой гибель людей.

В четверг и в среду спецкомитет также обнародовал стенограммы нескольких интервью и показаний свидетелей.

Доклад объемом более 800 страниц основан на почти 1200 интервью, сотнях тысяч документов, а также на решениях более чем 60 федеральных судов и судов штатов.

Авторы доклада делают 17 выводов и обсуждают правовые последствия действий Трампа и некоторых его соратников. В резюме доклада, опубликованном ранее на этой неделе, говорится, что комитет также предлагает передать дела Трампа и других людей на рассмотрение Министерства юстиции для выдвижения уголовных обвинений. Доклад также содержит законодательные рекомендации с целью предотвратить подобные инциденты в будущем.

В понедельник члены спецкомитета попросили федеральных прокуроров предъявить обвинения экс-президенту в совершении четырех преступлений, включая воспрепятствование работе Конгресса и мятеж, за то, что он, по их мнению, пытался отменить результаты президентских выборов 2020 года и спровоцировал нападение на резиденцию органа федеральной власти.

«Вместо того, чтобы исполнять свои конституционные обязанности и “заботиться о том, чтобы законы добросовестно исполнялись”, президент Трамп вместо этого решил отменить результаты выборов», – говорится в 160-страничном резюме доклада комитета.

В комментариях, размещенных в социальной сети Truth Social после публикации заключительного доклада, Трамп охарактеризовал документ как «крайне предвзятый», назвав его продолжением «охоты на ведьм». Он заявил, что в докладе «не изучена причина протеста 6 января – фальсификация выборов».

Просьба возглавляемого демократами спецкомитета к Министерству юстиции не обязывает федеральных прокуроров к действию, но это первый случай в истории, когда Конгресс передал дело бывшего президента для рассмотрения вопроса о его уголовном преследовании. В ноябре Трамп заявил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост президента.

Согласно одной из стенограмм, опубликованных в среду и четверг, бывший адвокат экс-сотрудницы Белого дома Кэссиди Хатчинсон предложил ей «преуменьшить» свою информированность о событиях, которые привели к атаке на Капитолий, заявив: «Чем меньше вы помните, тем лучше».