Росіяни вдарили по Краматорську з С-300 – постраждали заклади освіти й будинки

Росіяни 23 грудня завдали удару по цивільних об’єктах у місті Краматорськ Донецької області: пошкоджено два заклади освіти, багатоквартирні й приватні будинки — міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, якого цитує Краматорська міська рада, та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко

«Черговий акт терору проти мирного населення Краматорська – окупанти вдарили двома ракетами по місту. Пошкоджено 2 заклади освіти, 12 багатоквартирних та 3 приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв».

Представник ОП Тимошенко повідомив, що, за попередньою інформацією, окупанти завдали ракетного удару по цивільному об‘єкту міст Краматорськ із зенітно-ракетних комплексів С-300.