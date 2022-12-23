Ізраїльські вчені заявили, що знайшли гробницю «повитухи Ісуса»

Ізраїльські археологи дослідили 2000-літню печеру і заявили, що вона може бути місцем поховання «повитухи Ісуса» Саломеї.
Вчені знайшли нові артефакти та різьблення в печері, яка була місцем паломництва ранніх християн. Про це повідомило Управління старожитностей Ізраїлю (IAA), пише Live Science.
Зокрема, дослідники знайшли сотні глиняних олійних ламп, які купували паломники, перш ніж увійти в печеру.
|Фото: IAA
Історія про Саломею-повитуху розповідається у Євангелії від Якова, яке вважається апокрифічним і не входить у біблійний канон.
Сьогодні Саломея майже невідома західним християнам, але ранні християни шанували її і зображали як повитуху Ісуса на іконах.
|Ізраїльські вчені вважають, що виявили гробницю «повитухи Ісуса»
У Євангелії від Якова йдеться, що Саломея була сподвижницею іншої неназваної акушерки під час народження Ісуса.
За легендою, вона не могла повірити у незайманість Діви Марії, тому рука Саломеї засохла і зцілилася лише тоді, коли вона доторкнулась до колиски Ісуса.
|Науковці дослідили печеру Саломеї і знайшли нові артефакти
Дослідження проводились у печері поблизу стародавнього міста Лахіш і приблизно за 48 кілометрів на південний захід від Єрусалиму.
Цю печеру ще 40 років тому знайшли грабіжники, а в 1984 році за розкопки взялися археологи.
|Вчені вперше дослідили передній двір і знайшли у печері релігійні написи
Нове дослідження стало першим, у рамках якого археологи вивчали передній двір площею 350 квадратних метрів біля входу у печеру. Він прикрашений мозаїчною підлогою та оточений кам’яними стінами.
|У Євангелії від Якова йдеться, що Саломея була сподвижницею іншої неназваної акушерки під час народження Ісуса
Сама печера складається з декількох камер з висіченими в скелях поховальними нішами (кохімами) й осуаріями (це місця для зберігання кісток).
«Саломея – загадкова фігура. Сімейна гробниця засвідчує, що її власники були високопоставленою родиною в юдейській Шефелі періоду «другого храму». Ім’я Саломея, ймовірно, з’явилося в давнину на одному з нині не збережених осуаріїв у гробниці», – кажуть дослідники.
|Загалом Саломея – загадкова постать
Печера Саломеї залишалася закритою для публіки з моменту її відкриття, але після завершення поточних розкопок її відкриють для відвідувачів.
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