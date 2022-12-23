Глава Євроради заявив про необхідність призупинення членства Росії в Раді безпеки ООН

Про це він розповів в інтерв’ю RTVi.

«Думаю, що в міжнародному праві є вада, якщо постійний член Радбезу ООН, у цьому випадку Росія, зухвало порушує міжнародне право. На мою думку, слід було би встановити механізм припинення членства: я не кажу про повне виключення Росії, але щонайменше про припинення членства Росії в Раді безпеки», — сказав Мішель.

За його словами, необхідність реформування ООН назріла давно

«Ми добре бачили, що до початку бойових дій в Україні концепт безпеки ООН уже сильно барахлив і мав чимало труднощів у функціонуванні під час вирішення великих міжнародних проблем. Отже, я серед тих, хто вважає, що рано чи пізно реформа функціонування ООН буде обов’язковою, наприклад, аби краще враховувати баланс сучасного світопорядку. Ми бачимо, що африканський континент дуже мало або дуже погано представлений у структурах ООН, те саме можна сказати і про Латинську Америку. І думаю, що якось настане обговорення глибокої реформи системи ООН», — підкреслив єврочиновник.