Український фільм про збитий MH17 увійшов до конкурсу Берлінале

Український документальний фільм «Залізні метелики» відібрано до конкурсної програми одного з найпрестижніших кінооглядів Європи – Берлінського кинофестивалю.

Фільм режисера Романа Любого («Зошит війни«), що розповідає про обставини збиття Росією літака Малазійських авіаліній з рейсом MH17 в небі над Донбасом влітку 2014 року, буде представлений у секції «Панорама».

У своїй документалці Любий досліджує риторику російських пропагандистів навколо катастрофи та реакцію світової спільноти на цей кричущий злочин, поєднуючи документальні кадри із сучасним театром та анімацією. Назва фільму пов’язана зі шрапнеллю у формі метелика, знайденій у тілі пілота літака, яка й стала початком розслідування.

«Такий початок вже може дати фільму високі шанси для представлення України на «Оскарі» наступного року та помітної участі у різних кінопреміях. Втім, ми не збираємося на цьому зупинятися. І, попри терористичні атаки рф, доноситимемо світу правду про збиття МН-17 та російську пропаганду», — прокоментували новину творці фільму.

В український прокат фільм «Залізні метелики» вийде у липні 2023 року.