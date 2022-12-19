Український фільм про збитий MH17 увійшов до конкурсу Берлінале

Український документальний фільм «Залізні метелики» відібрано до конкурсної програми одного з найпрестижніших кінооглядів Європи – Берлінського кинофестивалю.
Фільм режисера Романа Любого («Зошит війни«), що розповідає про обставини збиття Росією літака Малазійських авіаліній з рейсом MH17 в небі над Донбасом влітку 2014 року, буде представлений у секції «Панорама».
У своїй документалці Любий досліджує риторику російських пропагандистів навколо катастрофи та реакцію світової спільноти на цей кричущий злочин, поєднуючи документальні кадри із сучасним театром та анімацією. Назва фільму пов’язана зі шрапнеллю у формі метелика, знайденій у тілі пілота літака, яка й стала початком розслідування.
В український прокат фільм «Залізні метелики» вийде у липні 2023 року.
Leave a Reply