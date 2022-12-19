Ситуація в українській енергосистемі: в дев’ятьох регіонах діятимуть аварійні відключення світла

Про це інформує Укренерго.

«​​Станом на 11:00 19 грудня в енергосистемі України склалася важка ситуація. Всю ніч ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні. Також в південному та східному регіонах ворог піддав артилерійському обстрілу деокуповані райони, є пошкодження», — пише пресслужба.

Найскладніша ситуація залишається в центральному, східному та дніпровському регіонах.

Повідомляється, що аварійні графіки відключень введено в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та столиці.

«Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час», — наголосили у відомстві.

В енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, додають в Укренерго.

На місцях працюють ремонтні бригади.