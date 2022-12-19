Польща надала військової допомоги Україні щонайменше на $2 млрд

Польська підтримка українців та України з початку повномасштабного вторгнення Росії може сягати $9 мільярдів (40 мільярдів злотих), з них майже $2 мільярда – військова допомога.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

За найскромнішими підрахунками видання, $3,6 млрд (15,9 млрд злотих) – державна допомога. Приватна допомога тільки в перші три місяці після початку повномасштабної війни може сягати $2,2 млрд (9-10 млрд. злотих). На сьогодні ця сума зросла ще на кілька мільярдів.

Військова допомога становить щонайменше $1,9 млрд (8,5 млрд злотих).