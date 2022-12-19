Кіссінджер закликає до перемовин про мир в Україні, Київ обурений

Ветеран американської дипломатії Генрі Кіссінджер заявив, що наближається час для перемовин про мир в Україні, щоб зменшити ризик нової руйнівної світової війни, але Київ відкинув його коментарі як «заспокоєння агресора» і сказав, що угода, яка передбачає здачу території, неможлива.

99-річний Кіссінджер, який ініціював політику зменшення напруги в холодній війні щодо Радянського Союзу як держсекретар під час президентів-республіканців Річарда Ніксона та Джеральда Форда, неодноразово зустрічався з Володимиром Путіним, відколи той уперше став президентом у 2000 році.

Не видно кінця конфлікту, спричиненому вторгненням Путіна в Україну 24 лютого, у результаті якого загинули десятки тисяч людей і мільйони вигнали з домівок. США та західні союзники розкритикували вторгнення.

Росія зараз контролює близько п’ятої частини України.

У Кремлі кажуть, що Київ повинен визнати анексію Москвою південних і східних регіонів. Україна каже, що кожен російський солдат повинен покинути територію країни, включаючи Крим, куди Росія вторгнулась в 2014 році. Київ подав заявку на вступ до НАТО після того, як Москва оголосила про наступні анексії у вересні.

«Наближається час спиратися на стратегічні зміни, які вже були здійснені, і інтегрувати їх у нову структуру для досягнення миру шляхом переговорів», — писав Кіссінджер у журналі The Spectator.

«Мирний процес повинен пов’язати Україну з НАТО, як би це не було виражено. Альтернатива нейтралітету більше не має сенсу», — написав Кіссінджер.

Кіссінджер сказав, що в травні він запропонував припинення вогню, за яким Росія відійде на лінію фронту до лютневого вторгнення, але Крим буде предметом «переговорів».

Конфлікт на сході України почався в 2014 році після того, як в Україні було повалено проросійського президента, Росія вторглась до Криму, а підтримувані Росією сили воювали проти українських Збройних сил на сході України.

«Містер Кіссінджер досі нічого не зрозумів. Ні природи цієї війни, ні її впливу на світовий порядок», — зазначив у Telegram помічник президента України Михайло Подоляк.

«Рецепт, який екс-держсекретар просуває, але боїться вимовити вголос, простий: заспокоїти агресора, пожертвувавши частиною України з гарантіями ненападу проти інших держав Східної Європи.

Всім прихильникам простих рішень варто пам’ятати про очевидне: будь-яка угода з дияволом — поганий мир за рахунок українських територій — буде перемогою Путіна і рецептом успіху для автократів у всьому світі», — заявив він.

Офіційні особи Кремля не надали коментарі увечері в неділю.

Аарон Девід Міллер, старший науковий співробітник аналітичного центру Фонду Карнегі, також відхилив пропозицію Кіссінджера, написавши у Twitter:

«Генрі Кіссінджер закликає до припинення вогню вздовж довоєнних кордонів 2/24, в той час як Росія відмовляється від своїх завоювань і переговорів щодо території, захопленої в 2014 році. Чого Кіссінджер не допускає, так це політики з обох сторін, яка робить цю ідею неможливою зараз, можливо, ніколи».

Директор ЦРУ Вільям Бернс сказав в інтерв’ю, опублікованому в суботу, що хоча більшість конфліктів закінчується переговорами, оцінка ЦРУ полягає в тому, що Росія ще несерйозно ставиться до справжніх переговорів про припинення війни.

Путін говорить про те, що він називає «спеціальною військовою операцією» Росії, як про переломний момент, коли Росія нарешті протистояла західному блоку на чолі зі Сполученими Штатами, який намагався отримати вигоду з розпаду Радянського Союзу в 1991 році, знищивши Росію.

Україна та Захід кажуть, що у Путіна немає виправдання тому, що вони називають війною імперської окупації. Кіссінджер попередив, що бажання зробити Росію «безсилою» або навіть прагнути розпаду Росії може спровокувати хаос. Ні Україна, ні будь-яка західна держава не виступають на підтримку цих шляхів.