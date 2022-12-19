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Через атаку російських дронів 3% киян залишлись без опалення

Після ранкової атаки ворожих дронів у Києві без опалення залишаються близько 3 % споживачів — мер Києва Віталій Кличко у Facebook

«Після ранкових атак агресора на столицю і пошкодження об’єктів інфраструктури, комунальникам вже вдалося відновити роботу більшості котелень.

Без опалення залишаються близько 3 % споживачів. Система водопостачання столиці працює в штатному режимі».

Міський голова нагадав, що ситуація в енергетиці складна, тому діють аварійні та екстренні вимкнення.

За його словами, найбільше в столиці від дефіциту електропостачання страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони.

19 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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