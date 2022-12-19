Британський чемпіон не зможе провести бій з Усиком через травму

Про це повідомляє BoxingSocial.

За словами менеджера боксера Баррі Макгігана, Даніель Дюбуа травмувався у бою проти Кевіна Ларени з ПАР та вибув на пів року. Тому він не зможе скористатися статусом обов’язкового претендента на титул Усика, який йому надала Всесвітня боксерська асоціація.

«У Даніеля розрив хрестоподібної зв’язки коліна. Щойно ми отримали новину про це — йому раптом запропонували бій з Усиком, який він не може провести через шестимісячний термін відновлення», — сказав Макгіган.

Даніель Дюбуа є володарем титулу «регулярного» чемпіона WBA. Олександр Усик володіє титулом «суперчемпіона» асоціації.

Українця також зобов’язали провести захист титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) проти хорвата Філіпа Хрговіча. Сам Олександр Усик має намір зустрітися із британцем Тайсоном Ф’юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Усик окрім поясів WBA та IBF, володіє титулом WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Ф’юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).