Велика Британія має намір оголосити про новий великий артилерійський пакет для України – британський прем’єр-міністр Ріші Сунак готується зустрітися з північними, балтійськими та нідерландськими колегами у Ризі (Латвія).

Відповідно до заяви, опублікованої офісом прем’єр-міністра, він оголосить про намір Великої Британії постачати “сотні тисяч артилерійських боєприпасів наступного року за контрактом на 250 мільйонів фунтів (304 мільйони доларів), який забезпечить постійний потік критичних артилерійських боєприпасів в Україну протягом 2023 року”.

Прем’єр-міністр вирушить до Латвії на зліт лідерів країн Об’єднаних експедиційних сил, зокрема Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви та Нідерландів, на якому виступить президент України Володимир Зеленський.

“Від Полярного кола до острова Вайт Сполучене Королівство та наші європейські союзники були разом у нашій відповіді на вторгнення в Україну, і ми залишаємося непохитними у наших прагненнях до миру в Європі знову”, – заявив Сунак перед візитом.

Він наголосив що для досягнення миру необхідно стримувати агресію – і спільна допомога є життєво необхідною для того, щоб мати змогу відповісти на найсерйозніші загрози. Він додав, що саміт має підкреслити тісну дружбу та непохитну підтримку України.

Окрім допомоги Україні, на зустрічі обговорюватимуться обмін розвідданими між країнами-учасниками, загрози інфраструктурі, гібридні загрози, пов’язані з російською агресією та посилення підтримки Фінляндії та Швеції напередодні їх вступу до НАТО. Також очікуються подальші повідомлення про спільні військові навчання.