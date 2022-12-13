Зеленский предложил России начать к Рождеству вывод войск из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия могла бы начать вывод своих войск с территории Украины на Рождество и показать, таким образом, свою способность отказаться от агрессии.

«Предлагаем России осуществить конкретный, содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором в Москве так часто говорят,»- сказал Зеленский, выступая по видеосвязи перед лидерами «Группы семи» (G7).

По словам Зеленского, если Россия осуществит вывод войск, то этим будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий. «Ответ из Москвы покажет, чего там действительно хотят,» — добавил президент Украины и призвал лидеров G7 поддержать этот призыв.

Обращаясь к участникам онлайн-саммита G7, Зеленский вновь попросил предоставить Украине реактивную артиллерию и ракеты большой дальности для защиты от российской агрессии.