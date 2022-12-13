За добу з-за кордону в Україну приїхали 33 тис. людей: ситуація на західному кордоні

За минулу добу, 12 грудня, західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 63 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід».

Прикордонники розповідають, що з України минулої доби виїхали 30 тисяч осіб. Зокрема, 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. Тоді як до України за минулу добу прослідували 33 тисячі осіб, 31 тисяча з них – українці.

Варто також зазначити, що спробу незаконного перетину державного кордону України було затримано 23 особи. Семеро з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 16 осіб затримані поза ними.