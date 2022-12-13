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Втрати РФ у війні проти України перевищили 95 тис. осіб загиблими

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 13 грудня орієнтовно склали:

особового складу  ‒ близько 95260 (+500 за добу) осіб ліквідовано

танків ‒ 2966 (+0) одиниць

бойових броньованих машин ‒ 5930 (+2)

артилерійських систем – 1931 (+2)

РСЗВ —  404 (+7)

засоби ППО ‒ 211 (+0)

літаків – 281 (+0)

гелікоптерів – 264 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0)

крилаті ракети ‒ 592 (+0)

кораблі /катери ‒ 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4549 (+5)

спеціальна техніка ‒ 170 (+1)

  • 13 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог зосередив зусилля на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.
13 декабря, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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