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США отправили в Украину первую партию энергооборудования Ученые в США добились 120% выхода энергии в ходе термоядерного синтеза » Втрати РФ у війні проти України перевищили 95 тис. осіб загиблими Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 13 грудня орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 95260 (+500 за добу) осіб ліквідовано танків ‒ 2966 (+0) одиниць бойових броньованих машин ‒ 5930 (+2) артилерійських систем – 1931 (+2) РСЗВ — 404 (+7) засоби ППО ‒ 211 (+0) літаків – 281 (+0) гелікоптерів – 264 (+0) БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0) крилаті ракети ‒ 592 (+0) кораблі /катери ‒ 16 (+0) автомобільної техніки та автоцистерн – 4549 (+5) спеціальна техніка ‒ 170 (+1) 13 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог зосередив зусилля на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.