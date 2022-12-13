У Британії назвали умову, за яких Україна може отримати далекобійну зброю

Стала відома умова, за якої Україна може отримати від Великої Британії зброю більшої дальності.

Глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що буде відкритим щодо постачання Україні систем озброєнь більшої дальності, якщо Росія продовжить завдавати ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це він сказав під час слухань у парламенті, відповідаючи на запитання колишнього прем’єр-міністра Бориса Джонсона, повідомляє The Guardian.

Джонсон запитав Воллеса про можливе постачання Україні ракетних комплексів більшої дальності для знищення або пошкодження пускових установок і місць запуску російських безпілотників.

“Я постійно переглядаю системи озброєнь, які ми могли б надати. Ми також маємо на озброєнні потенційні системи озброєнь, які є більш далекобійними, і якщо росіяни продовжуватимуть обстрілювати цивільні райони і намагатимуться порушити Женевські конвенції, то я буду відкритим для того, щоб побачити, що ми будемо робити далі”, – сказав Воллес.

Бен Воллес, Міністр оборони Великої Британії під час візиту в Київ в листопаді 2021 року

Які саме системи озброєння більшої дальності Велика Британія у майбутньому може передати Україні, британський міністр оборони не уточнив.

Палети з транспортними контейнерами з ракетами Brimstone 2, листопад 2022.

Нещодавно стало відомо, що Україна отримала в рамках військової допомоги від Британії сучасні ракети Brimstone 2 Dual Mode.