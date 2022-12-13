Канада виділить $115 млн на відновлення енергомережі в Україні, США відправили перше обладнання з пакету допомоги у $53 млн Росіяни обстрілами пошкодили енергооб’єкти на Донбасі, в Україні значний дефіцит електроенергії » Рада ліквідувала скандальний ОАСК і створила замість нього Київський міський окружний адмінсуд У вівторок, 13 грудня, Верховна Рада України проголосувала за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram. Замість скандального ОАСК Рада створила Київський міський окружний адмінсуд. «Рада проголосувала №5369 щодо ліквідації ОАСК і №5370 про утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Обидва в цілому. 310 та 326 голосів», — написав Железняк. Найбільше голосів за ліквідацію ОАСК дала фракція партії «Слуга Народу» — 194 «за». ЕС — 24;

Батьківщина — 11;

Платформа за життя та мир- 20;

За майбутнє — 12;

Голос — 13;

Довіра — 14;

Відновлення України — 13;

Позафракційні — 9. При цьому двоє нардепів утримались, іще 31 — не голосував. 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в «створенні злочинної організації і захопленні влади» голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п’яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.