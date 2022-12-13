Рада ліквідувала скандальний ОАСК і створила замість нього Київський міський окружний адмінсуд

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram.
Замість скандального ОАСК Рада створила Київський міський окружний адмінсуд.
«Рада проголосувала №5369 щодо ліквідації ОАСК і №5370 про утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Обидва в цілому. 310 та 326 голосів», — написав Железняк.
Найбільше голосів за ліквідацію ОАСК дала фракція партії «Слуга Народу» — 194 «за».
- ЕС — 24;
- Батьківщина — 11;
- Платформа за життя та мир- 20;
- За майбутнє — 12;
- Голос — 13;
- Довіра — 14;
- Відновлення України — 13;
- Позафракційні — 9.
При цьому двоє нардепів утримались, іще 31 — не голосував.
- 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в «створенні злочинної організації і захопленні влади» голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п’яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.
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