Путіна буде притягнуто до відповідальності за воєнні злочини в Україні – спільна заява лідерів G7

Лідери країн “Великої сімки” заявили, що притягнуть російського диктатора Путіна до відповідальності за його війну проти України.

Про це йдеться у спільній заяві глав держав G7 від 12 грудня.

“Військові злочини та інші звірства не можуть бути безкарними. Ми притягнемо президента Путіна та відповідальних за це осіб до відповідальності згідно з міжнародним правом. Ми повторюємо, що безвідповідальна ядерна риторика Росії неприйнятна і що будь-яке застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки”, – зазначається у заяві.

Лідери G7 наголосили, що Росія повинна буде заплатити за відновлення критично важливої ​​інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої її жорстокою війною.

Також глави держав Великої сімки заявили про непохитну підтримку України, доки в цьому буде потреба.

“Загарбницька війна Росії повинна закінчитися. На сьогоднішній день ми не бачили доказів того, що Росія віддана стійким мирним зусиллям. Росія може припинити цю війну негайно, припинивши свої напади проти України та повністю і беззастережно виводячи свої війська з території України.

Ми вітаємо та підтримуємо ініціативу Президента Зеленського щодо справедливого миру”, – додали у G7.