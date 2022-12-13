Британія ввела санкції за удари РФ по критичній інфраструктурі України

Британія у вівторок ввела санкції проти 12 російських воєначальників, причетних до ракетних ударів по українських містах, а також проти іранських бізнесменів, які беруть участь у виробництві та постачанні військових безпілотників, що використовувалися в цих атаках.

Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду, пише «Європейська правда«.

Відзначається, що під санкції потрапили 12 старших командирів російських військових сил, у тому числі підрозділів, причетних до нападів на українські міста.

У списку, зокрема, генерал-майор Роберт Баранов, якого розслідувачі Bellingcat ідентифікували як командира підрозділу, відповідального за програмування та націлювання російських крилатих ракет по об’єктах в Україні.

Велика Британія заявила, що безпілотники іранського виробництва відіграли центральну роль в атаках на цивільне населення, посилаючись на інформацію США. Згідно з даними Вашингтона, Іран став одним із головних військових союзників Росії, відправивши їй сотні безпілотників.

«Велика Британія підтримує Україну. Сплановані атаки російських військ на міста та невинних мирних жителів в Україні не залишаться без відповіді. Іранський режим усе більше ізольований перед обличчям оглушливих закликів до змін з боку власного народу та укладає мерзенні угоди з Путіним у відчайдушній спробі вижити» — наводяться у повідомленні слова міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі.

Сьогоднішні санкції також торкнулися осіб, які сприяють виробництву іранських безпілотників, зокрема співвласника та керуючого директора компанії Mado, що відповідає за виробництво двигунів для безпілотників, які Росія використовувала в Україні.