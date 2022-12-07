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За добу Росія втратила 540 солдатів, 14 безпілотників і 6 танків

З початку повномасштабної війни РФ проти України знищено 92 740 окупантів, 1601 безпілотників і 2935 танків

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на facebook-сторінці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 92 740 (+540) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2935 (+6) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 5909 (+4) од.
  • артилерійських систем – 1923 (+8) од.
  • РСЗВ – 395 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од.
  • літаків – 281 (+0) од.
  • гелікоптерів – 264 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1601 (+14)
  • крилаті ракети  ‒ 592 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4526 (+21) од.
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+0)

У Генштабі додали, що втрати ворога на полі бою уточнюються.

  • У ніч на 7 грудня над Житомирщиною збили ворожий дрон-камікадзе типу Shahed.
  • Також уночі Повітряні сили ЗСУ збили над Україною 14 «шахедів», БПЛА «Орлан-10» та ще два безпілотники оперативно-тактичного рівня.
7 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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