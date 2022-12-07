Як відкрити компанію в Британіїї

Можливість вести свій бізнес у Британії, якщо ви морально та фізично до цього готові, це наступний потужний крок. який відкриває для вас дыйсно безмежні можливості. Британія, а особливо Лондон, це світовий фінансовий та інвестиційний центр із капіталізацією в трильйони фунтів стерлінгів. Тут збираються разом і примножуються найбільші фінансові активи та фонди світу. І тому для вас є безліч можливостей примножити свій капітал, а також відкрити свою справу. Мы рекомендуемо розпочати свій бізнес з допомогою collaborator — надійної системи запуски та реєстрації власного бізнесу в Британії.

Тонкощі у відкритті та веденні бізнесу в Британії

Якщо ви плануєте зареєструвати свій бізнес у Британії, не обов’язково фізично бути присутнім на території Королівства постійно. Ви приїжджаєте на територію країни, де реєструєте компанію для того, щоб пройти досить швидку процедуру реєстрації, відкриваєте рахунок та юридичну адресу, а потім ваша присутність не обов’язкова. Ви можете повернутися на територію України або перебувати в іншій країні. При цьому Британія не є офшорною країною, тут все легально, офіційно та чітко згідно із законом. Однак, ви можете претендувати на серйозні податкові пільги в залежності від типу вашого бізнесу та його обороту. А партнерськістосунки працюють згідно норм міжнародного законодавства.

Важливо, звичайно, враховувати всі тонкощі законодавства Британії при оформленні документів та відкритті рахунків. Тут вам і допоможе компанія, яка володіє інформацією та має досвід консалтингових та посередницьких послуг.

Проста вигода від простої реєстрації бізнесу

Залежно від обігу коштів та форми реєстрації компанії, ви можете уникнути багатьох податків. Наприклад, при формі реєстрації компанії LLP і якщо ваш оборот не перевищує 61 000 євро, ви не сплачуєте ПДВ. При іншій формі реєстрації — LTD, ви також отримуэте багато цыкавих можливостей та переваг. Є й інші можливості скоротити витрати на бізнес та податкові відрахування у Британії для вашого бізнесу.

Саме тому досвідчені професіонали можуть взяти весь тягар подібних завдань на себе, включаючи реєстрацію юридичної адреси, обслуговування кореспонденції та багато інших супутніх питань. Ви за такого партнерства значно економите свій час і кошти, одержуючи натомість відмінний сервіс. І можете бути впевнені, що ваш бізнес отримає належне обслуговування та нові можливості як у Британії, так і поза її межами в інших країнах.