Стоимость украденного или поврежденного зерна составляет около $1,9 млрд: уточнение данных NASA Harvest

В КSE оценивают, что в результате полномасштабного вторжения была уничтожена или похищена сельскохозяйственная продукция общей стоимостью в 1,87 млрд дол.

Об этом свидетельствуют данные КSE обзора убытков и потерь в АПК.

В обзоре ущерба от войны в сельском хозяйстве за 10 ноября в результате полномасштабного вторжения было уничтожено или украдено 2,8 млн тонн зерновых и 1,2 млн тонн масличных культур, общей стоимостью в 1,87 млрд дол.

В КSE добавляют, что из-за ограничений в оригинальном опроснике не могут разделить две причины потери производимой продукции.