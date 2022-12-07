США виступають за передачу Україні танків Leopard

Про це повідомляє FAZ.

За даними двох джерел, які мають доступ до інформації з обох сторін, у жовтні 2022 року радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван обговорював питання постачання танків Leopard 2 з радником канцлера Німеччини із зовнішньої політики Єнсом Плетнером.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що Салліван сказав, що США виступають за постачання такої зброї Україні. Утім радник президента США з нацбезпеки наголосив, що це рішення повинна ухвалити Німеччина. Другий же повідомив, що Салліван сигналізував Плетнеру про те, що «було б добре», якби Україна отримала ці танки.

Німецький уряд не спростував цю інформацію. Спікер своєю чергою зазначив, що кабінет канцлера Олафа Шольца постійно на зв’язку з союзниками України, зокрема з США. Водночас у Німеччині неодноразово заявляли, що не можуть передати танки, оскільки ніхто з партнерів цього не зробив.

Проте експерти зазначають, що існує низка причин, чому Україні потрібні саме Leopard 2. Основною причиною є те, що ці танки є стандартом польської армії. Це означає, що їх можна обслуговувати одразу в Польщі. З американськими танками такий варіант наразі неможливий.

Видання додає, що лише із запасів виробників Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann Німеччина могла б поставити в Україну 80 одиниць Leopard 2 у найкоротші терміни.