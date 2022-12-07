США не обмежують Україну у розвитку ударного потенціалу – Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив, що США не працюють над тим, щоб перешкодити Україні розвивати власний ударний потенціал великої дальності, щоб завдавати ударів по території РФ.

Про це повідомляє CNN.

Ця заява з’явилася на тлі ударів по російських аеродромах в Енгельсі, Рязані та Курську. До цього високопосадовець Держдепартаменту США припустив, що саме українські сили використали безпілотники, щоб уразити ці цілі. При цьому офіційних заяв з боку України не було.

“Ми не працюємо над тим, щоб перешкодити Україні розвивати свій власний потенціал“, — сказав Ллойд Остін.

Ллойд Остін під час другої зустрічі Контактної групи щодо України, травень 2022 Фото: CNN

Також заступник держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд сказала, що “ніхто не взяв на себе відповідальність” за атаки безпілотників та додала, що “український народ неймовірно інноваційний – вони створюють власні дрони, повітряні та морські, які є неймовірно ефективними”.

Держсекретар США Ентоні Блінкен коментуючи вибухи на російських аеродромах повідомив, що США не заохочували України до ударів по території РФ.

Держсекретар Ентоні Блінкен

Блінкен, як і інші американські посадовці, зауважив, що США відомо про факти ударів безпілотників по території РФ, але вони не мають додаткової інформації про це.