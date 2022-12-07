Що подивитись на вихідних — «Wednesday «

Трошки заранє про нашу рубрику «Катрусін кінозал», але воно того варте, я гадаю.

Що може переплюнути по переглядам «Гру в Кальмара»?

Це Тім Бартон, який встиг в своєму дивовижному житті знову застрибнути в поїзд, що відходить.

Серіал від Netflix «Wednesday » зробив вже більше 340 мільоні переглядів, а от танок від головної героїні вже танцюють нууу…буквально всі.

Правда відтворити його важко.

Попит на фільм підтверждує, що»Сімейка Адамсів» не помре ніколи. Принаймі на екранах глядачів. Іііі.., зроблено дуже непогано.

Тому хапаемо себе та чекаємо слушної нагоди переглянути.

Сам бомбезний танок кладу тут — можна починати вивчати.

ПС — моя старша дитина колись завдяки номеру з темой з «сімейки Адамсів» отримала приз з художньої гімнастики.

Отакі справи ))