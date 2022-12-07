Руководство России планирует скрыться в Венесуэле после вероятной капитуляции

Высшее руководство России разрабатывает план по своей эвакуации из страны на случай поражения в войне против Украины. Об этом со ссылкой на инсайдерский источник пишет Аббас Галлямов — бывший спичрайтер Владимира Путина, в 2008-10 гг. работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений правительства РФ.

По его словам, работа над проектом под неофициальным названием «Ноев ковчег» идет с весны.

Изначально в качестве площадки, куда можно будет направиться в случае критических проблем в России, рассматривался Китай. Это предложение, пишет Галлямов, поступило от миллиардера Юрия Ковальчука — владельца банка «Россия», которого Минфин США называл «кошельком Путина». Тем не менее, утверждает Галлямов, в перспективах эмиграции в Китай в Кремле «быстро разочаровались». Опасения окружения Путина связаны с ментальностью китайцев: они «слишком себе на уме» и «презирают других, особенно проигравших».

Сейчас в качестве перспективной площадки рассматривается Латинская Америка — Аргентина и Венесуэла, пишет Галлямов.

Причем проект эвакуации в Венесуэлу, по его словам, курирует глава «Роснефти» Игорь Сечин, у которого сложились хорошие личные отношения с президентом Николасом Мадуро и который ранее занимался многомиллиардными вложениями в венесуэльскую нефтяную отрасль.

Непосредственной работой с выездом на место занимается Юрий Курилин — правая рука главы «Роснефти», до недавнего времени руководивший аппаратом компании. Летом Курилин, гражданин США, выпускник Хейвордского университета в Калифорнии, в прошлом работавший в структурах BP, формально уволился из «Роснефти». Теперь, как утверждает Галлямов, он полностью посвятил себя эвакуационному проекту.

Впрочем, неясной остается позиция самого Мадуро. Прежде полагавшийся на многомиллиардные вливания из России, президент Венесуэлы стал дистанцироваться от Путина после того, как планы блицкрига в Украине провалились.

За день до вторжения, 23 февраля, Мадуро называл Украину «колонией» США, а 1 марта в разговоре с Путиным выражал «решительную поддержку» действиям российской армии. Но после того, как войска были вынуждены отступить из-под Киева, прославившись на весь мир военными преступлениями в Буче, комментарии Мадуро практически прекратились.