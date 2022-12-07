Прем’єр Грузії виключає надання Україні військової допомоги

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі повторив, що офіційний Тбілісі не змінював свою позицію та не збирається надавати Україні військову допомогу.
Як повідомляє «Європейська правда«, його заяву наводить «Новости-Грузия».
«Щодо військової допомоги, ми чітко й недвозначно сказали, що не будемо цього робити. Ми як держава ніколи не будемо вв’язуватися у цю війну. Це наша чітка позиція», — заявив Іраклій Гарібашвілі.
Він додав, що уряд Грузії вже багато зробив для гуманітарної допомоги Україні, а також країна приймає українців, які виїхали за кордон через війну, та надала можливість дітям навчатися українською.
«Що стосується додаткової гуманітарної допомоги, ми ще раз розглянемо питання і знайдемо спосіб допомогти», — додав прем’єр.
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