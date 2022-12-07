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Данілов: Навесні ЗСУ будуть у Севастополі, Донецьку та Луганську

Олексій Данілов
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що навесні Збройні Сили України звільнять Севастополь, Донецьк та Луганськ

Про це він написав у twitter.

За словами Данілова, зима стане ключовим етапом у боротьбі за незалежність України.

«6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську», — наголосив він.

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7 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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