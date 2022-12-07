Британская разведка: Россия начала строить оборонительные сооружения на своей территории

Россия начала расширять оборонительные позиции вдоль границы с Украиной и в глубине Белгородской области, отмечает в ежедневном докладе разведка британского минобороны. Во вторник, 6 декабря, белгородский губернатор сообщил о создании в регионе «отрядов самообороны».

Сообщения о рытье траншей в Белгороде поступают как минимум с апреля 2022 года, но конструкции, появившиеся сейчас, вероятно, представляют собой более сложные системы, предназначенные для отражения механизированного нападения, говорится в сообщении разведки.

«Весьма вероятно, что российские власти путем строительства оборонительных сооружений на территории России пытаются разжигать патриотические чувства. Это, вероятно, показатель и искренней (но ложной) убежденности некоторых властей в том, что существует реальная угроза вторжения украинских сил на территорию России», — говорится в сообщении.