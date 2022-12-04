За минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 17 населених пунктів

Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом доби 3 грудня окупанти здійснили 10 ракетних та 16 авіаційних ударів, також військові РФ гатили з РСЗВ більш як 30 разів. Під ураженням опинилися позиції ЗСУ та населені пункти вздовж лінії зіткнення. Зокрема відомо про ворожі удари по об’єктах цивільної інфраструктури населених пунктів Шевченкове Харківської області та Краматорськ на Донеччині.

«Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України», — стверджують у Генштабі.

Захисники України відбили атаки противника в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Веселе, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація не зазнала суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Сопич та Тимофіївка Сумської області.

напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Сопич та Тимофіївка Сумської області. На Слобожанському під вогнем ворожої артилерії опинилися райони понад десяти населених пунктів. Серед них — Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків, Чугунівка та Дворічна Харківської області.

під вогнем ворожої артилерії опинилися райони понад десяти населених пунктів. Серед них — Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків, Чугунівка та Дворічна Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни ведуть оборону. Обстріляли з танків та різнокаліберної артилерії райони Синьківки, Табаївки, Берестового і Вишневого Харківської області та Макіївка, Площанка і Білогорівка на Луганщині.

та напрямках росіяни ведуть оборону. Обстріляли з танків та різнокаліберної артилерії райони Синьківки, Табаївки, Берестового і Вишневого Харківської області та Макіївка, Площанка і Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському та Авдіїівському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля, аби вести наступальні дії. Зокрема намагаються покращити тактичне положення. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони Серебрянки, Верхньокам’янського, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмута, Курдюмівки, Південного, Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Веселого, Марʼїнки та Новомихайлівки Донецької області.

та напрямках окупанти зосереджують основні зусилля, аби вести наступальні дії. Зокрема намагаються покращити тактичне положення. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони Серебрянки, Верхньокам’янського, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмута, Курдюмівки, Південного, Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Веселого, Марʼїнки та Новомихайлівки Донецької області. На Новопавлівському напрямку противник обороняється, під ворожим вогнем були райони населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

напрямку противник обороняється, під ворожим вогнем були райони населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку війська РФ також ведуть оборону. Зафіксовано артилерійські обстріли біля Оріхова Запорізької області.

напрямку війська РФ також ведуть оборону. Зафіксовано артилерійські обстріли біля Оріхова Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти обороняються. Здійснюють обстріли з мінометів, ствольної і реактивної артилерії по позиціях наших військ, а також населених пунктах Дніпропетровської та Херсонської областей. Не припиняється вогневий терор мирних жителів Херсона.