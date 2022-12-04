“Росія не здатна самостійно виробляти таку кількість боєприпасів, що витрачає на даному етапі”- розвідка США

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що РФ використовує більше боєприпасів, ніж виробляє, тому змушена звертатися по допомогу до інших країн, наприклад, до Ірану та Північної Кореї.

Про це повідомляє видання NBC News.

“Я не думаю, що можу назвати точні цифри, але Росія досить швидко витрачає боєприпаси. Маю на увазі, що насправді надзвичайно швидко. І на нашу думку, вони не здатні самостійно виробляти те, що витрачають на даному етапі. Тому для них це буде складне завдання”, – сказала вона.

За її словами, у РФ багато запасів, але наскільки життєздатними є ці запаси, скільки їх і де вони можуть бути використані — це ті питання, які США та союзники вивчають.