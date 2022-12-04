Макрон заявив про необхідність гарантій безпеки для Росії Иран признал гибель 200 человек во время протестов и попросил Россию помочь подавить восстание » Поблизу Авдіївки та Бахмута росіяни йдуть у наступ під прикриттям авіації На Авдіївському і Бахмутському напрямках продовжує вести наступ та активно застосовує авіацію для підтримки наземних угруповань Про це повідомили в facebook Генерального штабу ЗСУ. Повідомляється, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, намагається покращити тактичне положення. Зазначається, що обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Серебрянка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Опитне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Марʼїнка, та Новомихайлівка на Донеччині.