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Міністр оборони США звинуватив Росію в «навмисній жорстокості» в Україні

Заяву голови Пентагону Ллойда Остіна передає Reuters.

«Із навмисною жорстокістю Росія ставить під приціл мирних жителів і цивільні цілі», — ствердив Ллойд Остін.

Міністр оборони США також зазначив, що атаки військ РФ призвели до загибелі дітей, руйнування шкіл і розгрому лікарень.

  • Сполучені Штати констатують високу ймовірність того, що Росія продовжуватиме завдавати ракетні удари по українській цивільній інфраструктурі у ближчій перспективі, однак динаміка боїв на фронті в Україні послабиться впродовж зимових місяців.
4 декабря, 2022 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, США

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