Блинкен: западные санкции мешают РФ пополнять запасы оружия для ведения войны с Украиной

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что западные санкции против России с каждым днем заставляют Москву платить все большую цену и затрудняют ее попытки пополнить запасы оружия для продолжения войны с Украиной.

По словам Блинкена, в условиях торгового контроля, введенного США и их союзниками, Россия не может импортировать детали, необходимые для создания новых вооружений.

Глава внешнеполитического ведомства сказал каналу CNN, что «расходы (России) растут с каждым днем».

«С каждым днем бремя для России становится тяжелее», – подчеркнул он, добавив, что западные союзники постоянно ищут способы еще больше ужесточить санкции, чтобы подорвать российскую экономику и ее военные усилия.

Блинкен обвинил Россию в том, что она «пытается использовать зиму в своих целях», нанося в последние недели масштабные авиаудары по украинской инфраструктуре, чтобы подорвать моральный дух украинского народа.

«Это настоящее варварство», – констатировал Блинкен.

Тем временем глава российского энергетического ведомства и вице-премьер РФ Александр Новак, заявил в воскресенье, что Москва не будет продавать нефть, на которую распространяется западное ценовое ограничение, даже если ей придется сократить производство.

Напомним, что предельная цена была согласована Австралией, Великобританией, Канадой, Японией, США и ЕС на уровне 60 долларов за баррель.