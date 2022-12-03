З-за кордону впродовж доби повернулися 30 тис. українців

За добу 2 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 71 тисяча осіб та 19 тисяч транспортних засобів

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, передає «Еспресо.Захід».

Відомо, що з України минулої доби виїхали 38 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. Водночас до України за вчора в’їхали 33 тисячі осіб, 30 тисяч з них – громадяни України.

Впродовж доби було оформлено 55 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримали 22 особи – 9 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 13 осіб затримані поза ними.

Крім того, на виїзд з країни прикордонники не пропустили трьох чоловіків, оскільки у них виявили фальшиві документи про «непридатність до військової служби», «інвалідність», а також підроблену відмітку про прийняття на консульський облік.

Раніше ми повідомляли, що станом на ранок суботи, 3 грудня, перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України черг практично немає.