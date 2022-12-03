Путін може використовувати переговори для переозброєння, — МЗС Британії

Очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі заявив, що президент РФ Володимир Путін може маніпулювати темою мирних переговорів з Україною та використати їх для переозброєння власної армії

Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву Клеверлі.

За його словами, існує ризик, що “припинення вогню насправді просто використовується Путіним, щоб навчити більше військ і виробити більше боєприпасів, а також переобладнати свої пошкоджені збройні сили та переозброїти свої збройні сили”.

У такому випадку, на думку Клеверлі, можуть виникнути ще більші загострення на фронті.

«Тоді все, що станеться, це те, що ми знову побачимо саме ці сцени, але, можливо, через 6, 12, 18 місяців. Рішення щодо цього має бути стабільним, значущим, реальним», — вважає британський міністр.

Його попередження прозвучало після того, як президент США Джо Байден заявив, що буде готовий поговорити з паном Путіним, якщо той справді прагне покласти край війні — чого досі не відбулося.