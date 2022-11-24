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Министр энергетики Украины: к вечеру четверга в дома украинцев вернется свет

Энергетики Украины обещают, что к вечеру четверга в дома украинцев вернется электричество. Накануне, вследствие очередного массированного российского ракетного обстрела во многих регионах страны, включая Киев, произошел блэкаут.

Без света и тепла остались миллионы человек и сотни объектов критической инфраструктуры – больницы, отделения реанимации.

Аварийно от энергосистемы были отключены три атомные электростанции: Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская, обесточены большинство тепловых и гидроэлектростанций.

Quote Message: К 4 утра мы смогли объединить энергосистему, сейчас она снова едина. Запитаны объекты критической инфраструктуры, и мы будем увеличивать генерацию. Мы рассчитываем, что к вечеру будут работать атомные станции, поставлять электроэнергию в сеть, и это значительно сократит дефицит» from Герман Галущенко, министр энергетики и угольной промышленности Украины

Герман Галущенко,министр энергетики и угольной промышленности Украины

Повреждения энергосистемы произошли также в Одессе, Харькове, Днепре, Львове, Николаеве и других городах.

По словам Галущенко, повреждения нанесены масштабные, и на восстановление понадобится время.

С пятницы, если не будет новых повреждений инфраструктуры, Украина вновь перейдет к плановым отключениям электроэнергии, добавил министр.

24 ноября, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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