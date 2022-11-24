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Британская разведка: Россия перебрасывает все подразделения ВДВ на восток Украины

Сегодняшний отчет разведки британского минобороны посвящен российским подразделениям воздушно-десантных войск, воюющим в Украине.

  • За последние две недели Россия, вероятно, перебросила основные подразделения ВДВ на Донецкий и Луганский фронты в Донбассе. С сентября по октябрь большая часть существенно ослабленных частей ВДВ была направлена на оборону удерживаемой Россией территории на правом берегу Днепра в Херсонской области.
  • Некоторые подразделения ВДВ теперь, вероятно, укомплектованы в том числе мобилизованными россиянами. Хотя эти плохо обученные военные ослабят заявленный «элитный» потенциал ВДВ, Россия, скорее всего, по-прежнему будет отправлять десантников в сектора, которые считаются особенно важными.
  • Потенциальные оперативные задачи ВДВ включают поддержку обороны района Кременная-Сватово в Луганской области или усиление наступательных операций на город Бахмут Донецкой области.
24 ноября, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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