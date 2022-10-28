ЗСУ за добу завдали 29 авіаударів по скупченнях окупаційних військ

За минулу добу, 27 жовтня, українська авіація уразила 21 район зосередження військ РФ та три опорних пункти
Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у facebook.
Так, авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та 5 позицій зенітних ракетних комплексів.
Також підрозділи протиповітряної оборони збили 2 ворожих гелікоптери Ка-52 та один штурмовик Су-25.
Своєю чергою українські ракетні війська й артилерія уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 1 склад з боєприпасами противника.
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