США оголосили план протидії незаконному переміщенню зброї, яку надали Україні США оголосили план протидії незаконному переміщенню зброї, яку надали Україні У Стамбулі за запитом РФ затримали журналістку кримськотатарського телеканалу ATR » Задача росіян — вимотати ЗСУ мобілізованими Головна проблема російської армії станом на зараз — особовий склад, його намагаються поповнити в будь-який спосіб Про це в ефірі Еспресо заявив речник Східного угрупування військ Сергій Череватий. «У росіян критична ситуація з особовим складом. Вони забирають, кого можуть, але в них не вистачає одягу і амуніції, щоб забезпечити свіжо мобілізованих. Вони беруть всіх, в тому числі і зеків. Їхня задача — вимотати нас, бо в них немає новітнішої техніки. У них часто змінюється ситуація, бо особовий склад — це головна проблема. Вони його намагаються поповнити в будь-який спосіб,» — розповів він.