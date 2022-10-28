Ваш шикарный дизайн интерьера

Осенне время — неплохой период закончить ремонтные и дизайнерские работы по дому. Ведь зимой вы уже будете ограничены в такой возможности. А вам все также хочется завершить свое уютное гнездышко, чтобы уже насладиться им в полной мере. И потому именно сейчас актуально выбрать правильного подрядчика, который создаст вам идеальный дизайн дома, спроектированный согласно последним трендам в этом виде архитектурного искусства.

Именно студия Newdesign, имеющая в своем составе как архитектурное, так и дизайнерское бюро, может сделать для вас три в одном — отличный дизайн дома, шикарный интерьер комнат и отличный ландшафтний дизайн. Выполняя такой комплекс работ в рамках одного проекта и одним подрядчиком, вы получаете гармоничный результат, согласующийся между отдельными элементами наилучшим образом, благодаря студии. Имя большой опыт, специалисты предлагают вам наилучшие современные решения.

Дизайн интерьера — как правильно

Начиная приступать к решению задачи, начните с дизайна интерьера. Еще на этапе формирования ТЗ обязательно проконсультируйтесь с дизайнером, имеющим большой опыт. В бюро вам подскажут с чего начать. После определения характера и идей, переходите к подбору материала, формируйте сроки и общие задачи. Детализацию возьмет ан себя бюро, включая составление смет и плана работ. Ваш дизайн интерьер дома должен быть согласован не только с вашими пожеланиями, но и со всеми необходимыми архитектурными правилами.

Все эскизы необходимо готовить перед началом работ и уже в соответствии с ними начинать деятельность.

Уделите внимание освещению, зонам работы и отдыха в вашем доме, таким образом, чтобы они не пересекались между собой.

Ландшафтный дизайн

В ландшафтном дизайне мы начинаем со схемы зонирования объектов и переходим только потом к необходимым эскизам. Он также согласуется с дизайном интерьера дома по тонам, решениями и на уровне общего концепта. Следующий этап включает план работ и сроки, смету. После начала работ бюро осуществляет жесткий контроль по их выполнению на протяжении всего периода времени. Также бюро предоставляет все необходимые консультации на этапах реализации ландшафтного дизайна. А это может быть более долгий период, чем при реализации дизайна интерьера.

Вы значительно сэкономите время и средства, заказывая у студии все три вида работ, а ваше жилище будет радовать вас уютом и покоем многие годы.