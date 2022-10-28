США оголосили план протидії незаконному переміщенню зброї, яку надали Україні США оголосили план протидії незаконному переміщенню зброї, яку надали Україні

Сполучені Штати ініціювали план протидії випадкам незаконного переміщення зброї, переданої Україні та союзним державам у Європі в умовах боротьби проти російської агресії.
Про це йдеться в офіційній заяві речника Держдепартаменту США, повідомляє Укрінформ.
«Як і в будь-якому конфлікті, ми зберігаємо пильність, що злочинні й недержавні суб’єкти можуть спробувати незаконно придбати зброю у джерел в Україні, включно з військовослужбовцями російської армії, під час або після конфлікту. Сьогодні Держдепартамент США оголошує План протидії незаконному переміщенню окремих сучасних видів звичайної зброї у Східній Європі», — зазначається в документі.
Наголошується, що план є комплексним та передбачає досягнення кількох цілей. Йдеться, зокрема, про охорону й облік зброї та боєприпасів як в Україні, так і сусідніх країнах; покращення регіонального управління кордонами та безпекою; розвиток можливостей сил безпеки, правоохоронців та прикордонних органів у регіоні для запобігання незаконній торгівлі зброєю.
«Цей план відображає нашу прихильність відповідальним методам передачі зброї, нашому тривалому, постійному й ефективному партнерству у сфері безпеки з Україною та іншими партнерами, а також десятиліттям успішної міжнародної співпраці з метою виявлення та запобігання незаконному обігу зброї в усьому світі», — сказано у заяві.
Крім того, у Держдепартаменті наголосили, що росія має припинити розв’язану нею війну та вивести всі свої сили з суверенної території України. США також продовжать координувати зусилля з групою союзників і партнерів, щоби зміцнити позиції України на полі бою, «а коли прийде час, і за столом переговорів», наголошується в заяві.
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