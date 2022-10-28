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Сеул опроверг поставки оружия в Украину

Южная Корея никогда не предоставляла Украине оружие или боеприпасы.

Об этом журналистам в южнокорейской столице сказал президент Юн Сок Ёль, комментируя утверждения президента РФ Владимира Путина о том, что Сеул поставляет Украине оружие или боеприпасы, сообщает Yonhap.

«Мы оказывали Украине гуманитарную помощь в знак солидарности с международным сообществом, но не оружие или что-либо подобное», — отметил глава государства.

Но в любом случае это вопрос суверенитета Южной Кореи, и Сеул стремится поддерживать мирные отношения со всеми странами, в том числе и с Россией, добавил Юн Сок Ёль.

28 октября, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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