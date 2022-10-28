Росія готує провокації із застосуванням біологічної зброї Влада Естонії позбавить росіян і білорусів дозволів на зброю » ISW: Путін підтвердив незмінну мету – знищити українську державу Президент Росії Володимир Путін продовжує відкидати ідею українського суверенітету, що є несумісним із переговорами між РФ і Україною, і переслідує мету знищити українську державу. Джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Деталі: Путін заявив, що «єдиною реальною гарантією українського суверенітету» може бути тільки Росія, яка «створила» Україну. Його заяви відкидають юридичний факт, що Російська Федерація визнала суверенітет України, і що український народ існує як окрема нація. Увічнення Путіним наративу про те, що Україна і Росія є єдиним народом, розділеним на різні держави довільними історичними обставинами, свідчить про його незмінну мету знищити українську державу і стерти поняття українського народу. Основні висновки аналітиків інституту: Президент Росії Володимир Путін продовжує відкидати суверенітет України у спосіб, який є принципово несумісним із серйозними переговорами.

Високопоставлений російський чиновник пригрозив, що Росія може націлитися на західні комерційні супутники, які підтримують Україну.

Російські джерела стверджують, що українські сили проводять контрнаступальні операції на північному сході Харківської області та вздовж лінії Кремінна-Лисичанськ.

Війська РФ продовжують проводити оборонні приготування вздовж східного берега Дніпра в Херсонській області.

Російські джерела стверджують, що українські війська провели обмежені наземні атаки в Херсонській області.

Окупанти продовжують наступальні дії у Донецькій області.

Російські військові розіслали мобілізаційні повістки іноземним громадянам, які працюють у Росії.

Угруповання «Вагнера» Євгена Пригожина, можливо, продовжує розвивати свої можливості ведення повітряних боїв і має на озброєнні більш складну техніку на рівні зі звичайними російськими збройними силами.

Представники російської та окупаційної адміністрацій почали вилучати мобільні телефони у мешканців окупованих Росією територій для забезпечення так званих «правоохоронних та оперативних заходів безпеки».