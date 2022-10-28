 
«  
  »

ISW: Путін підтвердив незмінну мету – знищити українську державу

Президент Росії Володимир Путін продовжує відкидати ідею українського суверенітету, що є несумісним із переговорами між РФ і Україною, і переслідує мету знищити українську державу.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Путін заявив, що «єдиною реальною гарантією українського суверенітету» може бути тільки Росія, яка «створила» Україну.

Його заяви відкидають юридичний факт, що Російська Федерація визнала суверенітет України, і що український народ існує як окрема нація.

Увічнення Путіним наративу про те, що Україна і Росія є єдиним народом, розділеним на різні держави довільними історичними обставинами, свідчить про його незмінну мету знищити українську державу і стерти поняття українського народу.

Основні висновки аналітиків інституту:

  • Президент Росії Володимир Путін продовжує відкидати суверенітет України у спосіб, який є принципово несумісним із серйозними переговорами.
  • Високопоставлений російський чиновник пригрозив, що Росія може націлитися на західні комерційні супутники, які підтримують Україну.
  • Російські джерела стверджують, що українські сили проводять контрнаступальні операції на північному сході Харківської області та вздовж лінії Кремінна-Лисичанськ.
  • Війська РФ продовжують проводити оборонні приготування вздовж східного берега Дніпра в Херсонській області.
  • Російські джерела стверджують, що українські війська провели обмежені наземні атаки в Херсонській області.
  • Окупанти продовжують наступальні дії у Донецькій області.
  • Російські військові розіслали мобілізаційні повістки іноземним громадянам, які працюють у Росії.
  • Угруповання «Вагнера» Євгена Пригожина, можливо, продовжує розвивати свої можливості ведення повітряних боїв і має на озброєнні більш складну техніку на рівні зі звичайними російськими збройними силами.
  • Представники російської та окупаційної адміністрацій почали вилучати мобільні телефони у мешканців окупованих Росією територій для забезпечення так званих «правоохоронних та оперативних заходів безпеки».
28 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  